В России создали лекарство против COVID-19 на основе моноклональных антител

Ученые в России разработали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать дельта- и гамма-варианты COVID. Об рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает ТАСС.

По его словам, с использованием одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учёными разработано лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты "дельта" и "гамма".

Он отметил высокую эффективность нейтрализации вируса, которая подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомяках, которым вводили антитела.

"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", - добавил Макаров.