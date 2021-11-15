Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:19

Состоялся виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который длился три часа. И хотя наблюдатели оценили встречу двух мировых лидеров как откровенную, конструктивную, содержательную и плодотворную, на ней не обошлось без курьезного скандала. А на следующий день после ее проведения Вашингтон и вовсе принял совершенно неожиданное решение. Началось все хорошо и даже благолепно. Джо Байден хоть и начал за упокой, традиционно выразив озабоченность состоянием с «правами человека» в Китае, но закончил вполне за здравие, заявив, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не поддерживают «независимость Тайваня».

Также, по словам американского президента, США не стремятся менять государственную систему Китая с доминирующей в ней роль коммунистической партии, а также не намерены вступать с ним в конфликт. Либералы из Демократической партии США были в шоке, а вот председатель Си не смог скрыть своего удовлетворения и назвал Байдена «лао пэн выном», то есть старинным другом. Видимо, вспомнились китайскому лидеру многочасовые задушевные беседы с Байденом, которые они вели в провинции Сычуань в августе 2011 года, когда ни один из них не находился на вершине власти. Эта встреча, кстати, обогатила семью Байденов на 20 миллионов долларов, но, разумеется, в американском истеблишменте вспоминать о таком сегодня совершенно неприлично. Как и делать миролюбивые заявления в сторону Китая. А потому американские либералы на Байдена обиделись и закатили грандиозный скандал. И все попытки китайской стороны заявить, что это обращение не несет двойного смысла, с гневом отвергли. Цянь Иньхун, профессор международных отношений Академии общественных наук Китая в комментарии для haqqin.az пояснил: «Это выражение демонстрирует уровень знакомства и доверия. Когда мы, китайцы, называем кого-то старым другом, мы имеем в виду, что знаем его очень давно. Но здесь важно то, что «старый друг» не обязательно означает, что он настоящий друг».

Но отсылки к национальной специфике и традициям для американских демократов никакого значения не имеют, хотя они постоянно и утверждают обратное. Сделанное в ходе виртуального саммита заявление Байдена о том, что «наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов состоит в том, чтобы гарантировать, что конкуренция между нашими странами не перерастет в намеренный или непреднамеренный конфликт, а останется просто конкуренцией» - выбивает из-под демократов идеологическую табуретку, на которой держится их риторика. «Все внутренние трудности Америки – ерунда по сравнению с наступлением нашего главного врага, Китая. Или мы его раздавим – или США утратят свое величие», - талдычат они. И вдруг Байден говорит совершенно обратное: «Никакого противостояния и конфликта, только конкуренция, пусть даже порой она и приобретает жесткие формы. Лишь бы войны не было. Даже независимость Тайваня с такими ставками – не самый принципиальный вопрос». Есть от чего впасть в отчаяние и ярость. А потому на американского президента обрушилась волна критики со стороны его однопартийцев. Белый дом традиционно и косноязычно оправдывается. Как заявила Джен «красноречивая» Псаки, «ну… я могу подтвердить ... он все еще не считает Си Цзиньпина «старым другом», и это остается неизменным». Но кто верит словам политиков в наше циничное время? Скорее, наоборот, сказанное ими является сигналом к обратному. Если говорят, что цены не вырастут – готовьтесь к подорожанию. Если скажут, что конфликт в горячей точке «близок к урегулированию» - ждем интенсификации военных действий. Так произошло и на этот раз – чтобы успокоить демократов, на следующий день Белым домом было объявлено, что США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.