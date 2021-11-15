В Россию не пустили тонны азербайджанских томатов
Россельхознадзор (РСХН) не допустил к ввозу на территорию России товарную партию из Азербайджана с томатами, зараженными карантинными вредными объектами, сообщает Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов весом 16,5 тонн, прибывшей из Азербайджана, был выявлен карантинный для России объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)", - говорится в информации ведомства.
Также отмечается, что на территории Дагестана данный карантинный объект выявлен впервые. Владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона "О карантине растений".
Груз возвращен обратно в Азербайджан.