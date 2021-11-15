Евросоюз обратился к Азербайджану и Армении

Евросоюз выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, призвав стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

"ЕС призывает Армению и Азербайджан проявить максимальную сдержанность, отвести силы, находящиеся в районе, и уважать обязательства в рамках двух трехсторонних соглашений. Мы призываем обе стороны вернуться к переговорам для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы", - отмечается в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

В Евросоюзе также подтвердили приверженность работе с Азербайджаном и Арменией для преодоления напряжения и построения безопасного, стабильного и мирного Южного Кавказа.