Очередная поддержка предпринимателей от Yelo Bank
В рамках программы самозанятости Yelo Bank поддержал еще четырех граждан, желающих открыть собственное дело. Как следствие банк предоставил гражданам необходимое оборудование для развития их бизнеса.
Мамедовой Гюльшаниз из Ленкорани, желающей стать портнихой, предоставили несколько специальных швейных машинок, Ганбарову Зауру – электрический станок и различное техническое оборудование, а Аскерову Эльчину - бройлерный инкубатор для ведения птицеводства. В Сумгаите Рамину Алиеву оказали поддержку в реализации дела его мечты - предоставили электроинструменты, и теперь он может заняться ремонтом автомобилей.
Отметим, что Программа самозанятости реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, гражданам из уязвимых групп населения, желающим начать индивидуальное предпринимательство, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель акции состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных или развитии уже существующих предприятий.
Yelo Bank понимает важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяет особое внимание социальным программам. Будучи одними из первых присоединившихся к программе самозанятости, Банк и в будущем продолжит поддержку проекта.
Стоит отметить, что Yelo Bank также создал возможность для предпринимателей переводить микробизнес- кредиты напрямую на карту. Все, что для этого им требуется - один раз прийти в банк, получить карту и оформить кредит. Не нужно будет приходить в банк за очередной суммой кредита, средства будут переводиться прямо на карту.
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Yelo Bank - яркий банкинг!