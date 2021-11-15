Очередная поддержка предпринимателей от Yelo Bank

Мамедовой Гюльшаниз из Ленкорани, желающей стать портнихой, предоставили несколько специальных швейных машинок, Ганбарову Зауру – электрический станок и различное техническое оборудование, а Аскерову Эльчину - бройлерный инкубатор для ведения птицеводства. В Сумгаите Рамину Алиеву оказали поддержку в реализации дела его мечты - предоставили электроинструменты, и теперь он может заняться ремонтом автомобилей.

В рамках программы самозанятости Yelo Bank поддержал еще четырех граждан, желающих открыть собственное дело. Как следствие банк предоставил гражданам необходимое оборудование для развития их бизнеса.

Отметим, что Программа самозанятости реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, гражданам из уязвимых групп населения, желающим начать индивидуальное предпринимательство, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель акции состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных или развитии уже существующих предприятий.

Yelo Bank понимает важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяет особое внимание социальным программам. Будучи одними из первых присоединившихся к программе самозанятости, Банк и в будущем продолжит поддержку проекта.

Стоит отметить, что Yelo Bank также создал возможность для предпринимателей переводить микробизнес- кредиты напрямую на карту. Все, что для этого им требуется - один раз прийти в банк, получить карту и оформить кредит. Не нужно будет приходить в банк за очередной суммой кредита, средства будут переводиться прямо на карту.

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