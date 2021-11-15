Правящая партия Грузии призывает Саакашвили прекратить голодовку
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал экс-президента страны Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
«Успех в политике, как и успех на выборах, требует поддержки народа. Мы с самого начала сказали, что у оппозиции нет этой поддержки. Поэтому они и прибегают к радикальным мерам. Я призываю Михаила Саакашвили прекратить голодовку и дать себе отдых. Я думаю, что он будет отдыхать как минимум 6 лет там, где сидит», - сказал Кобахидзе.