Согласно плану двустороннего сотрудничества, в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между делегациями Министерства обороны Азербайджанской Республики и Генштаба Италии.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджанской Армией и Вооруженными силами Италии, были обсуждены вопросы региональной безопасности.

В заключение были определены сферы и векторы двустороннего сотрудничества на предстоящие годы.