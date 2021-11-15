Москва призвала Баку и Ереван решать проблемы мирным путем

В связи с обострением ситуации на отдельных участках армяно-азербайджанской границы Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности и решению любых спорных вопросов через диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова на брифинге, ее цитирует Интерфакс.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва готова и далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.