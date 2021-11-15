Завершился тренинг Nar по «Основам мобильной связи»

Во время тренинга по коммуникационным технологиям студенты изучали работу мобильной сети на основе реального опыта технического персонала Nar. Тренинг, предназначенный для подготовки квалифицированных кадров в сфере мобильной связи и позволяющий в кратчайшие сроки после завершения обучения построить успешную карьеру, осуществлен в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования.

Мобильный оператор сотрудничает с Азербайджанским техническим университетом (AzTU) с 2015 года. В рамках этого сотрудничества, помимо тренингов, проводимых сотрудниками Nar, в университете действует GSM лаборатория Nar. Основная цель сотрудничества компании с университетом - дать азербайджанской молодежи, обучающейся в сфере местных телекоммуникаций, помимо теоретических знаний получить также и практические знания, тем самым продвинув их на более высокие позиции на рынке связи по сравнению с зарубежными коллегами.