Глава МИД Грузии собрал вместе министров Азербайджана и Армении

В рамках встречи глав МИД "Восточного партнерства" вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Залкалиани заверил стороны в том, что Тбилиси готов приложить все усилия для поддержания долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Также отмечается, что он подтвердил важность укрепления стабильности и мира в регионе и деэскалации напряженной ситуации между соседними странами.