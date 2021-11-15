Иордания поставит Израилю электричество в обмен на воду
22 ноября в Дубае ожидается подписание соглашения между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в области водных ресурсов и энергетики, сообщает Walla.
Отмечается, что Израиль намерен закупить электричество у базирующейся в ОАЭ компании, которая возведет солнечную электростанцию большой мощности в одном из пустынных районов Иордании. А в обмен на электроэнергию Иордания получит израильскую опресненную воду в количестве, вдвое превышающем нынешние поставки.
По предварительным данным, договор стал результатом тайных переговоров, которые три страны начали после заключения так называемых «соглашений Авраама».
Предполагается, что новый импульс этим контактам придала смена израильского правительства.
Сообщается, что с израильской стороны договор подпишет министр энергетики Карин Эльхарар, с иорданской – министр водных ресурсов Мухаммад аль-Наджар.
Согласно данным издания, подписать соглашение планировалось две недели назад на конференции по климату в Глазго. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил отложить церемонию, пока не будет утвержден государственный бюджет. Поставляемая Израилю энергия составит около 2% от потребности еврейского государства и 7-8% от всей возобновляемой энергии, потребляемой хозяйством в 2030 году. Но не менее важной задачей станет укрепление отношений с проблематичным восточным соседом.