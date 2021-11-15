Иордания поставит Израилю электричество в обмен на воду

22 ноября в Дубае ожидается подписание соглашения между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в области водных ресурсов и энергетики, сообщает Walla.

Отмечается, что Израиль намерен закупить электричество у базирующейся в ОАЭ компании, которая возведет солнечную электростанцию большой мощности в одном из пустынных районов Иордании. А в обмен на электроэнергию Иордания получит израильскую опресненную воду в количестве, вдвое превышающем нынешние поставки.

По предварительным данным, договор стал результатом тайных переговоров, которые три страны начали после заключения так называемых «соглашений Авраама».

Предполагается, что новый импульс этим контактам придала смена израильского правительства.