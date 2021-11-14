Пашинян: Армения готова подписать договор с Азербайджаном… Надо согласовать текст
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор, передает РИА Новости.
«Мы предлагали и предлагаем Азербайджану заключить мирное соглашение и заявляли, что всей целью деятельности Минской группы ОБСЕ является заключение мирного договора», - сказал он.
Однако, как подчеркнул глава Армении, прежде чем подписать мирный договор, следует согласовать текст документа, что, в свою очередь, требует проведения большой работы.