ПВО Азербайджана в Нахчыване тренируется фото, видео
Подразделения противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии, дислоцированные в Нахчыванской Автономной Республике, провели комплексную тренировку.
Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, тренировка началась с приведения в боевую готовность подразделений ПВО и занятия огневых и стартовых позиций.
Для совершенствования навыков личного состава в профессиональной борьбе со средствами воздушного нападения противника в реальных боевых условиях к комплексной тренировке была привлечена и армейская авиация.