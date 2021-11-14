«Портос» Али Гасанова потерял 3.2 миллиона манатов. Ох уж этот дю Валлон!

Как передает корреспондент haqqin.az , в ходе заседания суда продолжился допрос Надира Мамедова, бывшего исполнительного директора ООО «Портос». Напомним, что большой поклонник творчества Александра Дюма экс-помощник президента Али Гасанов столь тривиальным образом решил запрятать свои преступления и коррупцию за грозным силуэтом благородного Портоса – респектабельного графа дю Валлона.

Мамедов по предъявленным ему обвинениям виновным себя не признал: «У нас не было полномочий выходить за рамки утвержденного проекта. А проект одобрен Управлением экспертизы МЧС, он поступил к нам, и мы его реализовали. Строительная площадка находится в зоне оползней. По этой причине мы залили в три раза больше грунта для опор здания. Это не было предусмотрено проектом. Поэтому помимо денег, выделенных на строительство, были дополнительные расходы в объеме трех процентов».

Обвиняемый сообщил, что имеется указание Исполнительной власти Баку о нормах строительства зданий: «Мы все выполнили, следуя данному указанию. Потеряли 44 маната на каждом кубометре бетона. Во втором здании, несмотря на убытки, мы использовали самые дорогие материалы, установили дорогие лифты, обои. Вы можете взглянуть на эти дома и сегодня».

Отвечая на вопросы прокурора, Мамедов сообщил, что во время строительства, за исключением одного случая, все выплаты производились единым трансфером: «Как средства на закупку товаров и материалов, так и выплата заработной платы работникам производились таким образом. Только один раз при строительстве второго здания учредитель обналичил 685 тысяч манатов. Я его уговаривал не делать этого, потому что при обналичивании списывалось 30 процентов денег. ООО «Портос» потеряло 3,2 миллиона манатов на строительстве второго здания. Я не получал там зарплату. Просто моего сына, в обмен на проделанную мною работу, обещали трудоустроить за границей».

На вопрос, кто был учредителем проекта строительства, он ответил: «Свояченица Али Гасанова - Гюляр Велиева».

Обвиняемого также спросили, были ли у него какие-либо предварительные договоренности о деньгах с Вугаром Сафарли. Тот ответил, что финансовыми вопросами занимался Шамхал Гасанлы: «Задайте этот вопрос ему. У меня не было предварительного соглашения с Вугаром Сафарли о деньгах. Шамхал Гасанлы знает все, кто и с кем связан. А мы, знаете, кем там были? Чернорабочими», - сказал он.

Позже дали показания другие подсудимые, Тамкин Халилов и Валех Оруджев, арендаторы ресторанов, где проводились мероприятия Фонда.

Судебный процесс продолжится 18 ноября.