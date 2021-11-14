ООН недавно предупредила, что около 22 миллионов афганцев или половина страны столкнутся с «острой» нехваткой продовольствия в зимние месяцы из-за совокупного воздействия засухи, вызванной глобальным потеплением, и экономического кризиса, усугубленного захватом «Талибаном» власти.

Продовольственный кризис в Афганистане - «наследие» предыдущего правительства, заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения «Талибана», обвинив международное сообщество в невыполнении своих обещаний о помощи, о чем сообщило агентство AFP.

Историческая аксиома гласит: получить власть всегда легче, чем ее удержать. Вот и нынешние власти в Кабуле, пришедшие несколько месяцев назад к управлению страной, сразу же столкнулись с проблемами в социальной сфере и в снабжении населения продовольствием. От способности их решить зависит длительность пребывания у руля страны, измученной войнами и внутренними проблемами.

«Существует очень важная проблема, оставшаяся в наследство от прежнего режима, и это недоедание», - сказал заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар на пресс-конференции в Кабуле. Он привел данные Всемирной продовольственной программы, согласно которым 3,2 миллиона афганских детей в возрасте до пяти лет будут недоедать к концу года, и сказал, что предыдущее, поддерживавшееся США правительство не сделало достаточно для предотвращения катастрофы.

- «В течение двадцати лет сектор здравоохранения оставался зависимым от иностранной помощи. Никакой основной работы не проводилось... так, чтобы инфраструктура здравоохранения и ее ресурсы смогли выжить», - сказал он.

Иностранные доноры и неправительственные организации все профинансировали, продолжил он, добавив: «Заводы не построены, внутренние ресурсы не используются». После того, как 15 августа талибы свергли тогдашнее правительство после молниеносного наступления на столицу, международное сообщество заморозило помощь, от которой так сильно зависела экономика страны.

«Как мы можем предоставлять услуги, если иностранные ресурсы пошли на убыль, а международные организации сокращают свою помощь?» - сказал Омар. - «Всемирный банк, ЕС и USAID (агентство развития США) не выполняют обещаний, данных народу Афганистана», - сказал он. - «Эти организации, - по его словам, - взяли на себя обязательства перед народом Афганистана и дали обещания матерям, детям и нуждающимся. Их лозунг состоял в том, чтобы оградить медицинские службы от политики, но, когда произошла смена (режима), к сожалению, все они стали политической повесткой дня», - сказал он.

Насколько прав высокопоставленный чиновник правительства в своих инвективах в сторону Запада, трудно судить. Всегда ведь легче свалить вину на предшественников, обвинив их во всех смертных грехах. Принцип - «мы здесь ни при чем» - удобная позиция для того, чтобы выторговать себе выгодные условия в переговорах с международными «кормильцами».

Продовольственный кризис наступил после того, как Афганистан опустошался вооруженными конфликтами на протяжении более четырех десятилетий.