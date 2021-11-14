Новейшие разработки в области производства беспилотников всегда привлекают внимание мировой общественности. Haqqin.az обнаружил сенсационную новость о военном беспилотнике-новинке. Речь идет о БПЛА StealthHawk Pro. Это не просто дрон, а микро-дрон-вертолет военного назначения размером с вашу ладонь, который был произведен исключительно для использования в военных целях наземными войсками и спецназом, которым требовалось бесшумное «зрение» в воздухе.

Уникальный StealthHawk Pro создан для действий на поле боя и является полностью автономным устройством.

Он похож на один из тех вертолетов с дистанционным управлением, которые у многих были в детстве, только это не игрушка, а серьезное оружие. StealthHawk Pro - очень и очень мощный инструмент. Как может быть, что совершенно секретная военная технология, доступна для использования простыми потребителями? Подробная информация размещена на профессиональном сайте stealthhawkpro.org.

StealthHawk Pro удивительно крошечный для дрона, он может выдерживать даже самые неблагоприятные погодные условия, из-за которых другие дроны буквально разбиваются или сгорают при взлете, и эта микро-новинка делает это почти бесшумно.

Гражданские испытатели сообщают, что это устройство пролетело над головой одного из сотрудников в офисе, и он даже не заметил этого.

Далее они пишут: что еще более важно, - это военный дрон, то есть сигнал управления им зашифрован, так что никто не может взломать его и обнаружить видеозаписи, а дальность действия намного превосходит даже Bluetooth.

Супер-маленький и портативный. Весит меньше 33 граммов! Есть режимы дневного и ночного видения. На его борту есть камера 4K Ultra HD с зашифрованной передачей Wi-Fi в широком диапазоне. Время полета составляет до 25 минут. Этот микро-дрон невероятно прочный. Может летать и в небольшой дождь, и при экстремальных температурах, а также при ветре до 40 метров в секунду. В нем используется как GPS, так и не-GPS навигация на основе видения для полета в помещении. Он почти бесшумный. А дальность передаваемого сигнала составляет до 2 километров!

Сколько стоит StealthHawk Pro? Заказав по интернету, можно заполучить StealthHawk Pro всего за 149 долларов. StealthHawk Pro действительно является одним из самых впечатляющих устройств, которые поступили в продажу в 2021 году…