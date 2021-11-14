Украинские военные открыли огонь недалеко от Крыма

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой и привлечением авиации неподалеку от Крыма. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.

Отмечается, что в качестве действующих лиц выступал батальон морской пехоты, который был усилен танковой ротой и военной авиацией.

На учениях украинскими военными отрабатывался сценарий по защите от условного противника, также отряда морской пехоты. Украинская сторона должна была сдержать основной удар и сделать невозможным дальнейшее продвижение вглубь страны.

По окончанию учений было отмечено, что военные успешно справились с поставленными перед ними задачами и остановили условное продвижение вражеских войск.