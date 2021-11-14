В Азербайджане ускорился рост цен на растительное масло и сахар, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов. Но это произошло из-за роста мирового спроса, затрат на топливо, удобрения и логистику. Таким образом, главный банкир страны еще раз подтвердил высказанное ранее им мнение о том, что инфляцию в стране вызывают внешние факторы (импорт инфляции).

Азербайджанские информационные агентства широко осветили жаркие дебаты вокруг проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год и вызванные этими горячими дискуссиями СМИ многие социально-экономические проблемы. Пожалуй, один из самых важных вопросов, затронутых в выступлениях главы Нацбанка, министров финансов и экономики - инфляцию, никто должным образом не проанализировал. Однако на последних прениях на пленарном заседании последнюю точку в этом вопросе поставил глава Нацбанка.

Об этом же говорят и проведенные Центробанком опросы, по результатам которых лишь менее 25% населения ожидают роста инфляции. Но здесь стоит возразить главному банкиру. Именно рост цен, если не говорить об обострении ситуации на границе с Арменией, больше всего беспокоит население. И как-то не верится, чтобы три четверти населения страны ожидали в нынешней ситуации стабильных цен или, более того, их снижения. Речь, видимо, идет о гиперинфляции, которую пока действительно ничего не предвещает.

Более того, сам Рустамов также отметил, что инфляция в стране замедлится лишь с середины 2022 года. А одна из главных задач Центробанка заключается в стабильном управлении уровнем инфляции. А это означает, что наши банкиры имеющимися у них инструментами не смогут обуздать инфляцию до середины будущего года, когда инфляция начнет замедляться. Да и то из-за стабилизации глобальной инфляции, что уменьшит ее воздействие на рост цен и в Азербайджане.

И глава Центробанка открыто заявляет, что главной целью денежно-кредитной политики в следующем году станет возвращение уровня инфляции к приемлемой целевой траектории и эффективное управление влияющими на инфляцию внутренними факторами. Мы часто подчеркивали, что Центробанк вопрос инфляции всегда держит в центре своего внимания, и просчитывает все возможные варианты его динамики. И по базовому прогнозу банка, с середины следующего года темпы годовой инфляции начнут снижаться, ее уровень будет находиться в диапазоне 6%-7%.

То есть в следующем году среднегодовой уровень инфляции будет соответствовать прогнозу этого показателя на конец текущего года. Как еще недавно отмечал главный банкир, по прогнозам Центробанка, в текущем году среднегодовая инфляция в стране ожидается на уровне 6,2%-6,5% против 2,8% в 2020 году, а годовая инфляция - на уровне 9,5%-10,5%. А эти показатели намного ухудшают прогнозы правительства, в соответствии с которыми в 2022 году среднегодовая инфляция составит 4%, в 2023 году - 3,3%, а в 2024 и 2025 годах - 3,2%.

В сложившейся ситуации глава Центробанка возлагает надежды на рост экономики. По его словам, антикризисная программа, разработанная под руководством президента Ильхама Алиева в рамках борьбы с COVID-19, предотвратила спад в экономике в 2020 году и способствовала ее росту в 2021 году. В этом году во всех сферах, за исключением строительного сектора, наблюдается рост. В некоторых сферах темпы роста исчислялись даже двузначными показателями. Отрадно, что ненефтяной сектор в реальном выражении по итогам третьего квартала уже превысил допандемийный уровень (экономика страны в целом, по прогнозам, добьется этого лишь к концу года).

Но гармонии между компаниями и банками страны все нет и нет. Главный банкир страны сетует на то, что высокий потенциал ликвидности банков не реализуется. И вовсе не по вине банков. Даже крупные госкомпании стараются получать средства из госбюджета в виде субсидий, госзаказов и т.д. А частные предприятия добиваются различных льготных вливаний. Вместо этого главный банкир советует их руководителям выйти на рынок капитала для привлечения средств, то есть наладить выпуск своих ценных бумаг.

Правда, рынок ценных бумаг в стране трудно назвать развитым, но и здесь уже видны первые сдвиги. Крупные государственные и частные компании, как и банки идут на капитализацию. А как раскупаются их акции, не совсем ясно. В этой работе мало прозрачности, лишь SOCAR открыто раскрывает динамику своих ценных бумаг. Но в любом случае темпы процесса капитализации предприятий оставляют желать лучшего.

И Эльман Рустамов надеется, что оздоровительные меры, проводимые в крупных госкомпаниях за счет реформ, осуществляемых Азербайджанским инвестиционным холдингом, внедрение стандартов корпоративного управления позволят этим предприятиям выйти на рынок капитала. И раскрывает, таким образом, «тайну» отказа наших компаний от широко практикующейся в мировой практике капитализации. Не все у них гладко, не все можно открыто показывать. А это обязательное условие капитализации. И рано или поздно на это придется пойти.