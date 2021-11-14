О чем переписывались Лавров, Маас и Дриан?

Министерство иностранных дел России опубликовало переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции РФ относительно «нормандской» встречи министров. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», - говорится в сообщении.