Джемаль Бустани, автор haqqin.az 20:22

Халифа Хафтар официально объявил о выдвижении себя в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах в Ливии. Об этом он сообщил вчера, после подачи документов, необходимых для регистрации его кандидатуры, в отделение ВИК в Бенгази. Понятно, что на совесть горе-фельдмаршала, которая не позволит ему принимать участие в президентских выборах, никто не рассчитывал. Если она и есть – то Хафтар никогда ею не пользовался. Рассчитывали на здравый смысл этого человека, который принес Ливии неисчислимые бедствия: ведь если он за короткое время умудрился растерять свою армию, поддержку внутри страны и иностранных спонсоров, то у него хватит ума понять, что и в президенты он не годится.

Зря надеялись. Оделив его энтузиазмом, неукротимой энергией и запредельными амбициями, Всевышний, судя по всему, серьезно обделил его разумом. А потому, вдребезги проиграв все, что только возможно, на полях военных сражений, траченный молью «лис пустыни» отчего-то возомнил, что сумеет победить на полях сражений политических. Для чего предпринял «гениальный», с точки зрения его клана, ход – отправил своего сына, Саддама Хафтара в Израиль за помощью. С единственной инструкцией – обещать руководству еврейского государства, все, что только возможно, вплоть до того, что после победы Хафтара на выборах Ливия подпишет соглашение о нормализации отношений с Израилем буквально на следующий день. Связи Хафтара с израильтянами – на Востоке секрет Полишинеля. Они начались еще тогда, когда в ливийский конфликт активно вступили арабские «друзья» Израиля – Египет и Эмираты. Но в оказании серьезной помощи горе-фельдмаршалу еврейское государство никогда замечено не было. Не в израильских традициях с разбега бросаться поддерживать каких-либо местных лидеров, не взвесив предварительно все «за» и «против». Что же касается лично Хафтара, то он в Тель-Авиве давно «учтен, взвешен, оценен» - и признан политически бесперспективным. Помогать такому – деньги на ветер бросать. Поэтому Хафтар-младший слетал в Тель-Авив зря, папе там никто помогать не собирается. И единственное, что ему теперь остается – громко кричать по итогам выборов о подтасовках и фальсификациях и требовать пересчета голосов, сопровождая эти стенания воинственными намеками на восстановление «справедливости» силой.

Другой сенсацией предвыборной гонки в Ливии является появление в рядах кандидатов в президенты Саифульислама Каддафи, сына прежнего ливийского диктатора. В минувшее воскресенье он, одетый в коричневую одежду и в традиционный головной убор, появился в филиале Верховной избирательной комиссии (ВИК) в городе Сабха на юго-западе Ливии. Где у него быстро приняли документы – но уже через несколько часов Военная прокуратура Ливии поручила ВИК остановить процесс его регистрации для участия в президентских выборах. «Саифульислам входит в список разыскиваемых преступников, а не в списки кандидатов на выборах», - прокомментировал ситуацию Абдур-Рахман аль-Севели, бывший глава Высшего государственного совета Ливии, проживающий в Триполи. – «Тот, кто думает, что семья Каддафи вернется к власти - бредит». И это не просто слова – так думает большинство в Ливии, которое склоняется к «турецкому проекту», носителями которого традиционно считаются премьер правительства национального единства Абель Хамид Дбейба, экс-премьер Фаез аль-Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. Кстати, последний на днях побывал в Стамбуле, где подтвердил стремление законного ливийского правительства к стратегическому партнерству с Турцией. Не забыв при этом традиционно «пнуть» президента Эммануэля Макрона: «Соглашение с Ливией помешало целям лишить Турцию энергетических ресурсов, на которые она имеет право. Ливия и Турция понимают, чего хочет Франция в Восточном Средиземноморье, и не дадут ей достичь своих целей».