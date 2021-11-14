О ядерных ракетах в арсенале Китая...

Китай в настоящее время располагает не менее 350 ядерными боезарядами, следует из новых данных Федерации американских ученых, передает Интерфакс.

Отмечается, что Пекин продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую им в 1990-х и 2000-х годах.

По мнению экспертов, в настоящее время Китай ведет сооружение сотен новых шахтных пусковых установок для баллистических ракет.

Предполагается, что КНР создала арсенал из около 350 ядерных боеголовок для оснащения примерно 280 оперативных баллистических ракет наземного базирования, 72 баллистических ракет подводных лодок и 20 авиационных бомб свободного падения.

В своем докладе Конгрессу США в 2021 году Пентагон спрогнозировал значительное увеличение арсенала китайского ядерного оружия в ближайшие годы. В нем утверждается, что Китай к 2027 году сможет располагать 700 ядерными боеголовками и тысячей к 2030 году.