Россия вновь в числе нарушителей свободы вероисповедания

Госдепартамент США включил Россию и 8 других государств в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом сообщается на сайте американского ведомства в ежегодном докладе о свободе вероисповедания в мире.

В "черный список" также вошли Мьянма, КНР, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

"Ежегодно госсекретарь США несет ответственность за выявление правительств и негосударственных акторов, которые из-за нарушения свободы вероисповедания заслуживают включения в (специальный) список в рамках Закона о Международной религиозной свободе. Я причисляю девять государств к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они причастны, либо толерантны к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных свобод", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В докладе отмечается, что ведомство продолжит оказывать давление на все правительства, чтобы они исправляли недостатки в их законах и практике.