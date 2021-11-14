Иран нуждается в вооружении. Россия в кредит не дает. А Китай навязывает свое барахло наш комментарий
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Ираном, строго соблюдая нормы международного права и законодательства обеих стран, заявил журналистам на выставке Dubai Airshow 2021 генеральный директор российского государственного экспортера вооружений «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Был у Тегерана хитрый план: получить у Китая солидные кредиты и часть из них направить на закупку российских вооружений. Но что-то пошло нет так, и теперь в заявлениях российской и иранской сторон все чаще звучат общие места о «необходимости углубления сотрудничества в сфере военно-технических связей» или вот свежее, о необходимости строгого соблюдения международного права.
В переводе с дипломатического это означает: крупных контрактов в ближайшее время не ждите, а те поставки, о которых договоримся – не будут носить принципиального характера. А между тем, уже более года прошло с отмены эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. И уже отгремели фанфары, под которые российские и иранские эксперты рассказывали, как сейчас пышным цветом расцветет российско-иранское партнерство в сфере ВТС.
Итоги шумихи были весьма скромными – подписано только соглашение о закупке Ираном российских средств радиомониторинга и радиотехнической разведки. В отношении остальной номенклатуры вооружений, которые хотел бы получить Тегеран – звучит стандартное и неконкретное: «Идут переговоры». И, судя по всему, идти они будут очень долго. Причем – с соблюдением необходимого политеса: как только обстановка вокруг Ирана будет обостряться – сообщений о близости подписания соглашений будет все больше и больше. И наоборот.
Отгрузка Тегерану четырех единиц ЗРК С-300 в 2016 году – сопровождавшаяся скандалами и взаимными обвинениями – стала, по всей видимости, пиком российско-иранских ВТС. У Ирана - патовая ситуация. Российское оружие, особенно танки, системы ПВО и артиллерийские комплексы, ему крайне необходимы. Нужно его много – но вот платить за него нечем.
Россия тоже не прочь продать, но не готова делать это в кредит. А на китайские деньги в данном вопросе рассчитывать не стоит, поскольку Пекин совершенно не горит желанием оплачивать иранские заказы для российского оборонного комплекса – у него самого есть что продать Тегерану по самой широкой номенклатуре.
Причем, в этом случае возможен и солидный кредит, оплачивать который иранцы смогут поставками нефти. Но иранские военачальники не спешат в объятия Пекина. Во-первых, если российское оружие уже имеет солидную репутацию, пусть и подорванную появлением на поле боя беспилотников – но все же, все же. А у китайских видов вооружений такой репутации нет – не проявили они пока еще себя нигде, если не считать крайне специфичных условий высокогорного индо-китайского пограничья.
Тегеран активничает – но выхода из сложившейся ситуации пока не видит. И потому российско-иранское военное сотрудничество развивается по известной формуле: шаг вперед – два шага назад. Ведь не стоит забывать, что у Москвы есть свои связи и с Израилем, и с монархиями Персидского залива, которым крайне не хотелось бы, чтобы Тегеран получил доступ к современным высококлассным вооружениям.
Но время у иранской стороны ограничено. Армия и вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции нуждаются в вооружении. Как показали недавние широко разрекламированные учения на границе с Азербайджаном, иранская армия по своим техническим возможностям замерла на уровне 80-х годов прошлого столетия – максимум, начала 2000-ых: выглядит грозно, но ее основные противники ушли на десятилетия вперед.
А потому Тегерану необходимо принимать решение. И вполне возможно, что его итогом станут шильдики на военной технике, где будет красоваться: «Сделано в Китае».