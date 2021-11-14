Был у Тегерана хитрый план: получить у Китая солидные кредиты и часть из них направить на закупку российских вооружений. Но что-то пошло нет так, и теперь в заявлениях российской и иранской сторон все чаще звучат общие места о «необходимости углубления сотрудничества в сфере военно-технических связей» или вот свежее, о необходимости строгого соблюдения международного права.

В переводе с дипломатического это означает: крупных контрактов в ближайшее время не ждите, а те поставки, о которых договоримся – не будут носить принципиального характера. А между тем, уже более года прошло с отмены эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. И уже отгремели фанфары, под которые российские и иранские эксперты рассказывали, как сейчас пышным цветом расцветет российско-иранское партнерство в сфере ВТС.

Итоги шумихи были весьма скромными – подписано только соглашение о закупке Ираном российских средств радиомониторинга и радиотехнической разведки. В отношении остальной номенклатуры вооружений, которые хотел бы получить Тегеран – звучит стандартное и неконкретное: «Идут переговоры». И, судя по всему, идти они будут очень долго. Причем – с соблюдением необходимого политеса: как только обстановка вокруг Ирана будет обостряться – сообщений о близости подписания соглашений будет все больше и больше. И наоборот.

Отгрузка Тегерану четырех единиц ЗРК С-300 в 2016 году – сопровождавшаяся скандалами и взаимными обвинениями – стала, по всей видимости, пиком российско-иранских ВТС. У Ирана - патовая ситуация. Российское оружие, особенно танки, системы ПВО и артиллерийские комплексы, ему крайне необходимы. Нужно его много – но вот платить за него нечем.

Россия тоже не прочь продать, но не готова делать это в кредит. А на китайские деньги в данном вопросе рассчитывать не стоит, поскольку Пекин совершенно не горит желанием оплачивать иранские заказы для российского оборонного комплекса – у него самого есть что продать Тегерану по самой широкой номенклатуре.