Министр сообщил, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года утверждена стратегия социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

Как сообщает «Туран», об этом заявил министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного Совета SOCAR Микаил Джаббаров во время вчерашнего обсуждения бюджетного пакета на 2022 год на заседании Милли Меджлиса.

“Для этого определены пять национальных приоритетов. Страна сталкивается с новыми экономическими вызовами. Основной вызов - свести к нулю зависимость от нефти”, - заявил министр экономики.

По его словам, в этот период в экономике страны произойдут несколько основных изменений. Операционная среда в экономике будет значительно улучшена. Будут созданы обширные условия для устойчивого развития человеческого капитала и применения цифровых идей.

Министр считает, что основные направления стратегии социально-экономического развития страны уже сформированы. В рамках этой стратегии предусматривается 839 изменений по 70 стратегическим подзаголовкам.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что инвестиции в экономику Азербайджана, начиная с 1995 года и по июнь 2021 года составили $296,3 млрд. Из них $150,4 млрд – это иностранные инвестиции. Стоит отметить, что подавляющая часть иностранных инвестиций была направлена в нефтегазовый сектор: только под операторством британской ВР объемы инвестиций превысили $82 млрд.