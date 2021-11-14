Лидеры Китая и Израиля впервые поговорили по телефону

Президент Израиля Ицхак Герцог и председатель КНР Си Цзиньпин впервые в истории провели телефонный разговор, сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Израиля.

«Президент Израиля Ицхак Герцог провел сегодня телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили возможности расширения израильско-китайских двусторонних отношений в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений, отмечаемой в будущем году. Также они обменялись приглашениями посетить свои страны.