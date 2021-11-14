Мурадов вывез из Баку тело армянского солдата
Заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов вечером 17 ноября прибыл из Баку в Ереван.
Армянские СМИ сообщают, что Мурадов доставил тело одного погибшего армянского военнослужащего, переданного азербайджанской стороной.
Ранее СМИ сообщали, что пленных на борту нет. Мурадов проведет переговоры для выработки механизма по недопущению вооруженных инцидентов между сторонами на армяно-азербайджанской границе, вне зоны ответственности российских миротворцев.