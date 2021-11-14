Меркель во второй раз позвонила Лукашенко

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель вновь позвонила президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, несмотря на критическую реакцию по поводу ее инициативы, передает Дойче велле.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работают ООН и Еврокомиссия.

Дальнейшие детали разговора Зайберт не назвал.

Ранее в среду Зайберт ответил на критику в Германии и Европе, вызванную звонком Меркель белорусскому президенту. Немецкий чиновник указал, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей, "имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию".