Зурабишвили назвала Саакашвили "особенным" заключенным

"Перед законом все равны, и, соответственно, задержание бывшего президента исходило из принципов верховенства закона. Он сам хорошо это понимал, но незаконно приехал в страну. Перед законом все равны, но при исполнении приговора и во время пребывания в тюрьме экс-президент не является и не может быть обычным заключенным. Саакашвили – особенный заключенный", – приводит ее слова Sputnik Грузия.

Зурабишвили подчеркнула, что экс-грузинский лидер требует к себе особого отношения, поскольку за ним наблюдает весь мир.