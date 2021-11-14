Индия вооружается российскими С-400. Пентагон недоволен

Американские власти обеспокоены закупками Индией полков российских ЗРК С-400. Такое заявление распространила пресс-служба Пентагона.

«Мы очень четко говорили своим индийским партнерам, что мы обеспокоены этими системами, у меня нет ничего нового, что я мог бы сказать. Министр посещал Нью-Дели, мы об этом говорили и определенно обеспокоены по поводу этих систем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

14 ноября стало известно, что Россия начала поставлять Индии ЗРС С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, поставки идут по графику.

Напомним, ранее США высказывали протест в связи с закупкой Турцией ЗРК С-400 у России.