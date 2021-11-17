«Я некрасивая женщина, а не мужчина»: футбольный скандал продолжается

Вратарь сборной Ирана по футболу Зухра Кордай дала первый комментарий после того, как Футбольная ассоциация Иордании (JFA) подала жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить ее половую принадлежность, передает Комсомольская правда.

Инцидент произошел после матча Ирана и Иордании в рамках отбора на Кубок Азии-2022, который состоялся 25 сентября и завершился победой иранских футболисток в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти). Благодаря этой победе сборная Ирана получила путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии. Позже в JFA выразили сомнение в том, что одна из футболисток сборной Ирана является женщиной. Речь шла о вратаре Зухре Кордай.

«Мой единственный грех в том, что я некрасива», — заявила Кордай, слова которой приводит Xendansports.

Кордай поддержал и тренер сборной Ирана: «Разговор о поле вратаря — это признак неумения проигрывать».

Кордай играет за клуб «Зоб Ахан» в чемпионате Ирана, который участвует в Про-лиге, начиная с 2001 года. И не раз во время телетрансляций игр у болельщиков возникали вопросы — слишком мужественно смотрится футболистка.