Эрдоган посоветовал Евросоюзу принять конкретные шаги для развития связей с Анкарой

Евросоюзу следует подходить к отношениям с Турцией со стратегической точки зрения и предпринять конкретные шаги для развития связей с Анкарой. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Анкаре.

“Турция со своей стороны продемонстрировала принципиальную позицию и усилия в пользу диалога с целью реализации позитивной повестки дня”, - подчеркнул Эрдоган, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер отметил также, что будущее Евросоюза не должно становиться жертвой амбиций небольшой группы стран-членов сообщества: “Нельзя позволять мелочным расчетам нескольких стран-членов ослаблять Евросоюз и отношения между НАТО и ЕС”.