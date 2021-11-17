Записал: Джейхун Наджафов, собкор 00:26

На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе очень высока вероятность военного переворота в Армении. Об этом сказал haqqin.az глава Центра стратегических исследований Кавказа, турецкий политолог Хасан Октай. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян до сих пор не смог установить контроль над верхушкой армянской армии, которая частично контролируется предыдущей властью Саргсяна - Кочаряна. Оппозиционные Пашиняну силы действуют не только в генералитете, но и на различных уровнях государственного аппарата. В такой обстановке эти силы будут всеми средствами торпедировать любые попытки Пашиняна заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Военные провокации на границе с Азербайджаном ослабляют позиции армянского премьера, одновременно усиливая влияние реваншистских кругов в Армении. Ситуация ставит Пашиняна перед выбором – либо проявить активность и отправить в отставку ряд высших военных чинов, либо продолжать оставаться свидетелем того, как, по сути, неподвластные кабинету министров военные будут периодически создавать очаги напряженности с Азербайджаном, расшатывая и без того непрочную власть Пашиняна. С точки зрения политической выгоды, сложившаяся ситуация работает на Россию, повышая цену миротворческой миссии Кремля. По мнению политолога, провокации армян на границе с Азербайджаном отодвинули на неопределенный срок реализацию Зангезурского коридора. «Обратите внимание, вопрос Зангезурского коридора обсуждался на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, - отметил Хасан Октай. - На следующий день после завершения саммита глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил Тегеран, где обсуждал с представителями иранского правительства вопрос Зангезурского коридора, вызвавший волну критики со стороны проправительственных СМИ. Что же касается реакции официального Тегерана, то, несмотря на внешнюю сдержанность, Иран является категорическим противником создания транспортно-логистического коридора между Турцией, НАР и материковым Азербайджаном. Иран и определенные силы в России надеются, что, в результате давления оппозиции на Пашиняна, этот вопрос удастся навсегда положить под сукно».

В этой связи, по мнению Хасана Октая, реализация пункта трехстороннего Соглашения о Зангезурском коридоре с каждым днем представляется все более и более проблематичной. Эксперт отметил, что за время правления Пашиняна реальная угроза его смещения возникала четырежды. В первый раз президент Армен Саркисян в ходе визита в Москву призвал Пашиняна уйти в отставку, дав стране возможность сформировать новое, технократическое правительство Армении. Были еще ультиматумы шестнадцати политических партий, требовавших отставки Пашиняна, аналогичное требование из Эчмиадзина с попыткой религиозного переворота и, наконец, «бунт генералов», потребовавших от Пашиняна освободить премьерское кресло. Тем не менее, армянский премьер сумел парировать все угрозы, объявив новые парламентские выборы и получив по их итогам вотум доверия от большинства армянского народа.

«Нет никаких сомнений в том, - считает эксперт, - что уже в ближайшее время силы, верные клану Саргсяна - Кочаряна, перейдут по всему внутриполитическому фронту в наступление на власть. Мы вновь станем свидетелями уличных шествий, саботажа, провокаций... То, что в Армении сменили министра обороны, говорит о серьезном конфликте между премьером и армией. В такой ситуации вероятность силового смещения Пашиняна очень высока. Если же военным не удастся осуществить внутренний переворот, они будут повышать градус напряженности на границе с Азербайджаном, подрывая тем самым стабильность правительства в Ереване». Ход событий диктует Баку и Анкаре необходимость координировать совместные действия по отражению новых угроз. В первую очередь, следует принять на вооружение новую тактику в открытии коммуникаций между нашими странами. Поскольку Иран, уже не скрывая своих намерений, стремится перекрыть любую перспективу выхода Турции в тюркоязычный мир, следует найти новую формулу мирного регулирования с Арменией, чтобы превратить эту страну в транзитный путь между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Непосредственно для Турции, создавшей на базе Тюркского совета Организации Тюркских Государств (ОТГ), открытие нового коридора имеет особое значение. Других вариантов нет, поскольку транзит через грузинскую территорию сопряжен с проблемами, связанными с нестабильной внутриполитической ситуацией в этой стране. Оптимальный вариант мирного урегулирования с Арменией - трехсторонний формат прямых переговоров между Анкарой, Баку и Ереваном. Да, в Армении много лет культивируется ненависть к Турции и туркам. Но для выживания и развития армянского государства в современном мире нет иного выхода, кроме преодоления взаимной ненависти и установления устойчивого мира с ближайшими соседями. При этом важно учесть, что политический формат Анкара-Баку-Ереван, который может привести к открытию турецко-армянской границы и созданию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, реален только при условии, что Никол Пашинян удержится во власти. В противном случае вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе не прекратятся, а коммуникации так и останутся закупоренными.

«За 20 лет деятельности Центра стратегических исследований Кавказа, - говорит Хасан Октай, - я часто бывал в Армении, встречался с общественными деятелями это страны, с политиками и, в том числе, с Николом Пашиняном, когда он еще был оппозиционером, только вышедшим из тюрьмы. Словом, я имею достаточно ясные представления о том, что происходит на армянской политической кухне. Пашинян очень старается сменить установленный властью Кочаряна - Саргсяна геополитический курс с российского направления в сторону Запада. Ориентация на Москву привела, фактически, к потере независимости Армении и глубочайшему экономическому кризису. Находясь в оппозиции, Пашинян обещал за два года развернуть геополитический курс Армении в сторону ЕС и США. Когда же он начал делать реальные шаги в этом направлении, армянские военные обстреляли Товуз, и ситуация вышла из-под контроля и закончилась второй карабахской войной. С окончанием войны Пашинян попробовал сузить поле армяно-российских отношений, что, вкупе с сигналами коллективного Запада о готовности к интеграции с Арменией, не могло не насторожить Кремль. Впрочем, и в самой Армении проигнорировали тот очевидный факт, что её дорога на Запад пролегает через Турцию. Сегодня, армяно-турецкая граница, которую Анкара держала закрытой из-за оккупации азербайджанских земель, может стать для Армении воротами в пространство Евросоюза. Лидерам двух наших стран остается лишь сесть за стол мирных переговоров, которые Баку будет лишь приветствовать, поскольку турецко-армянский мирный диалог отвечает также и интересам Азербайджана.