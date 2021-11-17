Максим Шевченко: Армения может потерять и Зангезур...

В случае войны Армения может потерять Зангезур, заявил известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя недавнюю провокацию Армении на границе с Азербайджаном, передает Trend.

"Эти противостояния являются следствием незавершенности политического процесса после войны 2020 года. Уверен, что внутри армянского общества есть желание реванша, горечь от поражения и надежды на внешнего союзника, который придет и спасет. Когда нацистская Германия терпела поражение, уже с конца 1943 года ее судьба была предрешена. В Германии до последнего рассчитывали, что Сталин поссорится с Рузвельтом, появится чудо-оружие. Надо давать отпор провокаторам, но при этом двигаться по пути мирного процесса, в том числе помогая армянскому обществу обрести этот путь", - сказал российский политолог.

По мнению Шевченко, в случае разворачивания войны Армения может потерять очень многое: "Азербайджан за эти два дня ясно показал, что "крики" армянской стороны могут привести к тому, что Армения и Зангезур потеряет. Армения рассчитывает на то, что Россия обрушится на Азербайджан. Это наивный расчет. Более того, это преступный расчет, поскольку втягивает Россию в интересы в регионе. Россия не будет вмешиваться, не будет воевать за Армению".