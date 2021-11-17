Второй случай в истории: аргентинка избавилась от ВИЧ без лекарств
В Аргентине зафиксировали второй в истории случай «естественного избавления» от ВИЧ. Журнал Annals of Internal Medicine пишет, что 30-летняя пациентка избавилась от вируса без вмешательства врачей, пересадка костного мозга ей не понадобилась.
Согласно информации, женщина узнала о своем диагнозе в 2013 году и все восемь лет не принимала антиретровирусные препараты, поскольку вирус не проявлялся. Исключение для нее было сделано только во время беременности, при этом ребенок родился здоровым.
Специалисты надеются, что если им удастся выяснить, каким образом организм смог избавиться от вируса и воспроизвести этот процесс, это может привести к созданию эффективного лечения ВИЧ - или даже полностью искоренить это заболевание.
При этом оксфордский профессор Джон Фрейтер в интервью BBC сказал, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что кто-либо излечился от ВИЧ-инфекции. Однако, по его словам, врачи, занимавшиеся расследованием конкретного случая, сделали все от них зависящее в рамках существующих технологий, чтобы доказать факт излечения. "Главный вопрос заключается в том, излечился ли пациент самостоятельно, или же инфекция затухла сама по себе на раннем этапе", - говорит профессор Фрейтер.
Ранее был известен только один случай излечения от ВИЧ без операции — 67-летняя жительница Сан-Франциско вылечилась после 30 лет жизни с вирусом. Врачи пояснили, что некоторые зараженные ВИЧ могут долго обходиться без лекарств, поскольку у них более сильный ответ T-лимфоцитов и зараженные клетки уничтожаются быстрее. Но таких пациентов очень мало — до 2,5%.