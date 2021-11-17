Второй случай в истории: аргентинка избавилась от ВИЧ без лекарств

Согласно информации, женщина узнала о своем диагнозе в 2013 году и все восемь лет не принимала антиретровирусные препараты, поскольку вирус не проявлялся. Исключение для нее было сделано только во время беременности, при этом ребенок родился здоровым.

В Аргентине зафиксировали второй в истории случай «естественного избавления» от ВИЧ. Журнал Annals of Internal Medicine пишет, что 30-летняя пациентка избавилась от вируса без вмешательства врачей, пересадка костного мозга ей не понадобилась.

Специалисты надеются, что если им удастся выяснить, каким образом организм смог избавиться от вируса и воспроизвести этот процесс, это может привести к созданию эффективного лечения ВИЧ - или даже полностью искоренить это заболевание.

При этом оксфордский профессор Джон Фрейтер в интервью BBC сказал, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что кто-либо излечился от ВИЧ-инфекции. Однако, по его словам, врачи, занимавшиеся расследованием конкретного случая, сделали все от них зависящее в рамках существующих технологий, чтобы доказать факт излечения. "Главный вопрос заключается в том, излечился ли пациент самостоятельно, или же инфекция затухла сама по себе на раннем этапе", - говорит профессор Фрейтер.

Ранее был известен только один случай излечения от ВИЧ без операции — 67-летняя жительница Сан-Франциско вылечилась после 30 лет жизни с вирусом. Врачи пояснили, что некоторые зараженные ВИЧ могут долго обходиться без лекарств, поскольку у них более сильный ответ T-лимфоцитов и зараженные клетки уничтожаются быстрее. Но таких пациентов очень мало — до 2,5%.