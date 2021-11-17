Растиражированная новость вызвала эффект разорвавшейся иранской ядерной бомбы накануне военной эскалации на границе Азербайджана с Арменией. Новый информационный повод для взрыва антироссийских настроений рассеялся с началом боевых действий. То ли Кургиняну повезло, то ли России… Но сразу же после окончания боевых действий при посредничестве Шойгу и России, о Кургиняне все же вспомнили – в контексте навязываемой общественному мнению неприглядной роли Кремля на Южном Кавказе.

Главной цитируемой политической новостью в среде выжившей в парке эльчибеевского периода азербайджанской оппозиции – от Мирмахмуда Фаттаева до экс-посла в Евросоюзе Арифа Мамедова (шиитский отшельник Фаттаев мог бы и напутать, а англоговорящий и русскоязычный Мамедов?!) стала весть о назначении одного из лидеров армянской диаспоры в Москве, политолога-тюркофила по совместительству кибернетика, океанолога и театрального режиссера Сергея Ервандовича Кургиняна главой культурного центра при посольстве России в Азербайджане.

Соцсети трещат по швам, оппозиционные политики один за другим бьют в колокола, публицисты с провинциальной улыбкой и золотыми зубами сочиняют пасквили, сотрясая воздух историческими параллелями – первым приездом Кургиняна в Баку во время вспышки карабахского конфликта в 1988 году и его «вторым пришествием» в кульминационный момент карабахской развязки. Что же произошло на самом деле? Неужели спустя 30 лет воскресшей элите генералитета 5-го управления КГБ СССР еще раз понадобились услуги Кургиняна? Как говорится и смех, и грех.

Как же легко в наш век вырождения профессиональной журналистики, в эпоху популяризации мусорных ящиков под названием «телеграмм-каналы» пустить общественное мнение по ложному следу?! Ровно с таким же успехом можно назначить раввина из Иерусалима послом в сектор Газа или объявить о бегстве Пашиняна в Шушу. И самое парадоксальное, что новость о назначении Кургиняна в Баку – не фейк. То есть, это не дезинформация. А всего лишь политическая сатира! Да-да, Кургинян стал очередным героем фельетона в популярном журнале политической сатиры Panorama.pub. Это то самое издание, сообщавшее об отставке президента Туркменистана, тиражировавшее научную разработку вакцины против ковида на основе крови Нурсултана Назарбаева и даже объявившее на весь мир указ Путина о назначении спортсменки Исинбаевой членом Конституционного суда России.

Однажды, этот сайт сатирических новостей приписал и Чубайсу цитату, вмиг разлетевшуюся в сети и ватсапе. Якобы Чубайс, который во всем один виноват, предлагает ввести платное среднее образование по всей России… Сайт Panorama.pub – аналог другого дурного, но знаменитого западного сайта юмористических новостей The Onion.

Видимо, российский сайт сатиры и не предполагает, что придуманная ради забавы новость о Кургиняне изменила политическую погоду в целой стране под названием Азербайджан, придала лишний аргумент нацдековской оппозиции в борьбе с великодержавным российским шовинизмом и превратила забытого в Баку Кургиняна в одного из главных героев новой повестки дня.