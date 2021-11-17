Металлургическая промышленность в Азербайджане: импорт превысил производство в 7 раз!

За 10 месяцев этого года объем производства в черной и цветной металлургии, готовой металлопродукции составил 874,1 млн. манат (514 млн. долларов США) в фактических ценах, что на 58,1% больше, чем за сопоставимый период 2020 года.

Об этом «Туран» сообщили в Госкомстате.

В реальных ценах прирост производства в металлургической промышленности за этот период составил 16,1%, готовой металлопродукции – 21,3%.

С начала года произведено стального литья – 247,6 тыс. тонн (+18,1%), строительной арматуры – 254,1 тыс. тонн (+33,9%), стальных труб – 33,2 тыс. тонн (+20,7%). За девять месяцев этого года экспорт черных металлов составил $88,4 млн., алюминия – $114,8 млн. В то же время зависимость от импорта строительного сектора и нефтегазовой промышленности от импорта изделий из черных металлов продолжает оставаться на высоком уровне. По информации таможенного ведомства, за три квартала этого года импорт товаров проката черных металлов ($600,5 млн.) превысил производство в 6,8 раза.