США обещают защитить своих союзников от угроз Ирана

США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз Ирана и не позволят Тегерану получить ядерное оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

В четверг Остин отправляется с визитом в Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, иранская проблематика будет фигурировать в повестке переговоров с местным военным и политическим руководством.

"Мы будет защищать себя, своих партнеров и наши интересы от угроз со стороны Ирана и его сателлитов... Мы по-прежнему полны решимости не дать Ирану получить ядерное оружие", - приводит РИА Новости слова Остина.