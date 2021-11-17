ФБР ищет «бессердечного мошенника» Айвазяна: украл более $20 млн из фондов помощи при COVID

В американском штате Калифорния семейная пара армянского происхождения приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов из фондов помощи COVID-19.

Армянские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции США пишут, что 43-летний Ричард Айвазян приговорен к 17 годам заключения, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян, к шести годам заключения за сговор, банковское мошенничество и отмывание денег. Но, так как семейная пара находится в бегах, их приговорили заочно. Федеральные чиновники заявили, что еще в конце августа они отключили свои отслеживающие браслеты.