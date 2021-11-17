ФБР ищет «бессердечного мошенника» Айвазяна: украл более $20 млн из фондов помощи при COVID

В американском штате Калифорния семейная пара армянского происхождения приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов из фондов помощи COVID-19.

Армянские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции США пишут, что 43-летний Ричард Айвазян приговорен к 17 годам заключения, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян, к шести годам заключения за сговор, банковское мошенничество и отмывание денег. Но, так как семейная пара находится в бегах,  их приговорили заочно. Федеральные чиновники заявили, что еще в конце августа они отключили свои отслеживающие браслеты.

Судья Стивен В. Уилсон во время оглашения приговора охарактеризовал Айвазяна как «бессердечного мошенника, не уважающего закон», который «считает мошенничество достижением». Судья также приговорил брата Айвазяна, 41-летнего Артура, к пяти годам лишения свободы.

В июне этого года федеральное жюри признало Ричарда и Артура Айвазяна, а также Мариетту Терабелян виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Айвазяны также осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

ФБР предлагает вознаграждение до 20 000 долларов за информацию о Ричарде Айвазяне и Терабелян.