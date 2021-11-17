ФБР ищет «бессердечного мошенника» Айвазяна: украл более $20 млн из фондов помощи при COVID
В американском штате Калифорния семейная пара армянского происхождения приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов из фондов помощи COVID-19.
Армянские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции США пишут, что 43-летний Ричард Айвазян приговорен к 17 годам заключения, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян, к шести годам заключения за сговор, банковское мошенничество и отмывание денег. Но, так как семейная пара находится в бегах, их приговорили заочно. Федеральные чиновники заявили, что еще в конце августа они отключили свои отслеживающие браслеты.
(Corrected) Richard Ayvazyan, 43, & Marietta Terabelian, 37, were found guilty in $21 million bank/SBA fraud & are set to be sentenced. The pair allegedly cut monitoring bracelets & are considered fugitives. Please call 3104776565 if you have info as to their location #TipTuesday pic.twitter.com/pyyGOMiVF4— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 1, 2021
Судья Стивен В. Уилсон во время оглашения приговора охарактеризовал Айвазяна как «бессердечного мошенника, не уважающего закон», который «считает мошенничество достижением». Судья также приговорил брата Айвазяна, 41-летнего Артура, к пяти годам лишения свободы.
В июне этого года федеральное жюри признало Ричарда и Артура Айвазяна, а также Мариетту Терабелян виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Айвазяны также осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.
ФБР предлагает вознаграждение до 20 000 долларов за информацию о Ричарде Айвазяне и Терабелян.