В Баку стартует чемпионат мира с участием 33 стран

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Соревнование, которое впервые будет проведено в нашей стране, соберет более 300 гимнастов и гимнасток из 33 стран. Азербайджан на чемпионате мира представит Михаил Малкин. Уроженец Баку является чемпионом Европы 2018 года и чемпионом мира-2017 среди молодежи. Михаил начнет выступление завтра. А сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной и синхронной программах в прыжках на батуте у мужчин и женщин, а также в тамблинге у женщин.

В 09:45 начнется церемония открытия, в 10:00 – сами соревнования. Чемпионат мира продлится четыре дня и завершится 21 ноября. Будут разыграны медали в индивидуальных и синхронных прыжках, в тамблинге, двойном мини-батуте, а также в командном многоборье.

Ранее на Национальной гимнастической арене уже проводился чемпионат Европы и многочисленные Кубки мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Однако чемпионат мира состоится впервые.

А с 25 по 28 ноября в Баку пройдут 28-е Всемирные соревнования возрастных групп по этой дисциплине, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи. Здесь ожидается участие 621 спортсмена из 32 стран. Соревнования будут проходить в возрастных категориях 11-12, 13-14, 15-16 и 17-21 лет.