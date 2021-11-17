«Президент Азербайджана известен тем, что слов на ветер не бросает». Об этом в эфире передачи на YouTube-канале "Эссе ТВ" заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

Затронув с ведущим передачи Арманом Григоряном тему Зангезурского коридора, В. Амбарцумян заявил, что Азербайджан получит желаемое:

«В Армении говорят «дорога», а не «коридор». Я вам сказал, они хотят коридор. Об этом говорил и президент Азербайджанской республики. А президент Азербайджана известен тем, что слов на ветер не бросает. Правильно? Ну это факт», - отметил В.Амбарцумян.

Эксперт также добавил, что с таким руководством в Армении, Азербайджану вооруженные силы не нужны: «Это излишние расходы».