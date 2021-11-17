Минздрав Армении подтвердил: умерших больше, а статистика неполная

Министерство здравоохранения Армении до сих пор не может предоставить точную статистику об умерших от коронавируса в домашних условиях и больницах, пишет газета «Жоговурд».

«Система внедрялась поэтапно, из-за чего сейчас идет синхронизация данных. Есть рабочая группа, работающая над этим. В скором времени мы предоставим данные», – сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян в ответ на запрос издания.

Примечательно, что около месяца назад парламентарий Тагуи Товмасян заявил, что данные СНБ и Центра профилактики и контроля заболеваний о количестве умерших не совпадают. По его словам, в списках «пропали» около 700 человек.