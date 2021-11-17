США, Великобритания и Австралия обвинили Иран в кибератаках

Агентства по кибербезопасности США, Великобритании и Австралии одновременно выступили с совместными заявлениями, в которых обвинили Иран в хакерских атаках на сферы здравоохранения и транспорта, передает Reuters.

Заявления были опубликованы Агентством США по безопасности и инфраструктуре, Австралийским центром кибербезопасности и Британским национальным центром кибербезопасности. В них утверждается, что Иран намерен выявить кибер-уязвимости, чтобы подготовить почву для новых атак в будущем.

Отметим, что в последнее время правительственные учреждения США и многие предприятия страны столкнулись с волной кибератак.