Кандидат на высокий пост в Минфине США марксистка Омарова воровала в магазине

Уроженку казахстанского Уральска Сауле Омарову, кандидатуру которой президент США Джо Байден выдвинул на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина, задерживали полицейские за кражу в магазине в 1995 году, сообщает Fox News.

При этом телеканал отметил, что в 1996-м с нее были сняты обвинения в рамках программы штата Виcконсин для лиц, впервые совершивших преступление.

"Сауле была полностью открыта относительно данного инцидента в течение всей своей карьеры, в том числе в сенате, при подаче заявления, когда она работала в Минфине в период администрации Джорджа Буша-младшего", – заявил представитель Белого дома.