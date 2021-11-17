Кандидат на высокий пост в Минфине США марксистка Омарова воровала в магазине
Уроженку казахстанского Уральска Сауле Омарову, кандидатуру которой президент США Джо Байден выдвинул на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина, задерживали полицейские за кражу в магазине в 1995 году, сообщает Fox News.
При этом телеканал отметил, что в 1996-м с нее были сняты обвинения в рамках программы штата Виcконсин для лиц, впервые совершивших преступление.
"Сауле была полностью открыта относительно данного инцидента в течение всей своей карьеры, в том числе в сенате, при подаче заявления, когда она работала в Минфине в период администрации Джорджа Буша-младшего", – заявил представитель Белого дома.
Профильный сенатский комитет в скором времени объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой. После этого пройдет два голосования, одно из которых – в верхней палате американского законодательного органа. Если уроженку Уральска назначат на должность, то она станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.
Как ранее уже сообщал haqqin.az, Омарова отучилась в МГУ и в 1989 году стала там работать. Одна из ее курсовых работ называлась «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции». В 1991 она по программе обмена уехала в Висконсинский университет. Когда СССР распался, то выпускница решила остаться в США, где получила докторскую степень по политологии и стала профессором Корнельского университета. Омарова построила карьеру в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, также работала в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего советником замминистра финансов. С 2013 года шесть раз выступала на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопросы о финансах и технологиях.