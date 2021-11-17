Мишустин сегодня посетит Ереван

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 18 ноября, отправляется с двухдневным рабочим визитом в Армению. Как сообщила пресс-служба правительства, в Ереване глава российского кабмина примет участие в заседании межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"18-19 ноября 2021 года в Ереване (Республика Армения) председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета", – говорится в сообщении пресс-службы.