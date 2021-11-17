Ранее Зейденберг работал в Иерусалиме в "подразделении 8200" (подразделение радиоэлектронной разведки израильской армии), был аналитиком и командовал этим подразделением, в которое входило 62 человека.

Охад Зейденберг родился 4 марта 1994 г. и живет в Тель-Авиве на улице Кинг-Джордж, 89.

Иранское новостное агентство "Фарс" получило информацию и фотографии, которые раскрывают личность и роль высокопоставленного израильского офицера в области кибершпионажа против Ирана.

В настоящее время он является гендиректором компании Cyber Threat Company (CTI) и помогает планировать операции служб безопасности и разведки Израиля, включая "Моссад", против Ирана.

Зейденберг, который круглосуточно следит за развитием событий в Иране и разрабатывает операции для создания кризиса, саботажа и беспорядков в Иране, недавно выступал в конференц-зале компании по кибербезопасности Израиля по поводу учреждений безопасности и военных институтах Ирана.

Фото этой секретной конференции можно увидеть на кадрах выше.