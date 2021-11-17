Испания хочет видеть Турцию в Евросоюзе

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который прибыл в Анкару для участия в межправительственном саммите Турция - Испания, заявил, что отношения между двумя странами достигли экстраординарного уровня, передает TRT Haber.

«Мы хотим, чтобы Турция стала членом Европейского Союза. Турция – не просто сосед ЕС, но и союзник», - заявил глава испанского правительства.

Санчес также подчеркнул, что объем торговли между Турцией и Испанией за последние годы значительно увеличился.

«Мы увеличили объем вложений. В настоящее время в Турции работают более 600 испанских компаний. Эпидемия коронавируса коснулась экономики обеих стран, однако мы хотим, чтобы уровень коммерческого сотрудничества вернулся на прежний уровень», - заявил премьер-министр.