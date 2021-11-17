Заявление Госдепа США: Иран – мировой спонсор терроризма
Официальный представитель Госдепартамента США Крис Ландберг заявил, что Иран является ведущим мировым спонсором терроризма.
«Поддерживаемые Ираном группировки в Сирии, Ираке и Йемене продолжают осуществлять опасную и дестабилизирующую деятельность на Ближнем Востоке и во всем мире. Иран финансирует и вооружает своих доверенных лиц - в том числе с помощью современных технологий - и обеспечивает возможность атак по всему региону», - сказал Ландберг на брифинге.
Он также отметил, что ИГИЛ продолжает расти и остается угрозой для Соединенных Штатов.
«Глобальное присутствие ИГИЛ продолжает расти, несмотря на полное освобождение территорий, которые они когда-то контролировали в Ираке и Сирии. Террористы ИГИЛ продолжают оставаться постоянной угрозой для США и их союзников», - заявил представитель Госдепартамента.