Папикяна готовят на место Пашиняна? армянские сми
На фоне обострившейся внутриполитической ситуации в Армении, нескончаемых провалов Пашиняна как внутри страны, так и во внешней политике, в Ереване всерьез стали задумываться о его отстранении от власти. Причем осуществить это противники премьер-министра намерены разными способами.
По мнению многих армянских СМИ, назначение Сурена Папикяна министром обороны республики было обусловлено не пограничной ситуацией, а в первую очередь борьбой против Пашиняна и его политической команды.
Отмечается, что в Папикяне давно увидели альтернативу действующему премьер-министру. В частности, как отмечает «Грапарак», в период внеочередных парламентских выборов в Армении все бремя организации и проведения выборов, а также агитации легло на плечи Папикяна, в результате чего ему удалось обзавестись авторитетом в определенных кругах.
При вступлении в должность вице-премьера Папикяну было поручено множество функций, порой ему приходилось принимать решения вместо действующего премьера. И стоит отметить, что с поставленными задачами он справлялся легко, при этом результаты были более чем убедительными.
В частности, у Папикяна сложились прочные отношения с губернаторами и руководителями общин и областей. Также, как выяснилось, новому главе Минобороны удалось заручиться поддержкой среди представителей армянской диаспоры.
Кроме того, предполагается, что альтернативу Пашиняну в Папикяне узрели также и в Кремле. Согласно данным армянского издания, назначить его министром обороны без согласия Москвы было невозможно. Якобы русские через Папикяна и Алена Симоняна пытаются подготовить альтернативу Пашиняну прямо в правительстве, а Пашинян видит все эти опасности, но не имеет возможности изменить ситуацию. В первую очередь потому, что нет особого выбора, кадровый банк Армении пуст.
Фактически пост министра обороны в Армении остается и останется нежелательным, пишет «Грапарак». Очевидно, утверждает издание, что армянская армия не сможет противостоять азербайджанским вооруженным силам в будущем, не сможет перезапустить и восстановить былую власть. Ожидается, что если Пашинян в ближайшее время не покинет свой пост, то Папикян рискует потерять на посту главы Минобороны прежние административные рычаги. Рано или поздно его дискредитируют так же, как и бывших глав оборонного ведомства.