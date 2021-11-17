На фоне обострившейся внутриполитической ситуации в Армении, нескончаемых провалов Пашиняна как внутри страны, так и во внешней политике, в Ереване всерьез стали задумываться о его отстранении от власти. Причем осуществить это противники премьер-министра намерены разными способами.

По мнению многих армянских СМИ, назначение Сурена Папикяна министром обороны республики было обусловлено не пограничной ситуацией, а в первую очередь борьбой против Пашиняна и его политической команды.

Отмечается, что в Папикяне давно увидели альтернативу действующему премьер-министру. В частности, как отмечает «Грапарак», в период внеочередных парламентских выборов в Армении все бремя организации и проведения выборов, а также агитации легло на плечи Папикяна, в результате чего ему удалось обзавестись авторитетом в определенных кругах.

При вступлении в должность вице-премьера Папикяну было поручено множество функций, порой ему приходилось принимать решения вместо действующего премьера. И стоит отметить, что с поставленными задачами он справлялся легко, при этом результаты были более чем убедительными.