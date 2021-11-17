Масштабные военные учения во Франции

Франция начинает крупномасштабные военно-морские учения POLARIS 21 в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны, которые продлятся до 3 декабря, сообщили в ВМС страны, передает Интерфакс.

Согласно информации, в учениях будет задействована практически половина всех кораблей французского военно-морского флота, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), большой десантный корабль Tonnerre ("Тоннер") класса Mistral ("Мистраль"), ракетные фрегаты и атомные подводные лодки. Также в учениях POLARIS 21 предполагается участие боевых кораблей США, Испании, Греции, Италии и Великобритании.

Отмечается, что в маневрах также примут участие части и подразделения ВВС и армии. Общая численность войск составит 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков.