Коронавирус в Армении и Грузии: 100 умерших за сутки
За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 1 019, скончались 33 пациента, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, на сегодняшний день в стране выявили 331 914 случаев инфицирования. С начала пандемии в стране от осложнений коронавируса умерли 8 580 человек.
В Грузии также сохраняется высокий уровень смертности от коронавируса. За минувшие сутки инфекцию выявили у 5 320 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране подтверждено 737 316 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа скончались 77 человек, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19. За все время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 289 пациентов.