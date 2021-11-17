Коронавирус в Армении и Грузии: 100 умерших за сутки

Таким образом, на сегодняшний день в стране выявили 331 914 случаев инфицирования. С начала пандемии в стране от осложнений коронавируса умерли 8 580 человек.

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 1 019, скончались 33 пациента, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

В Грузии также сохраняется высокий уровень смертности от коронавируса. За минувшие сутки инфекцию выявили у 5 320 человек, сообщает официальный сайт StopCov.

С начала пандемии в стране подтверждено 737 316 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа скончались 77 человек, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19. За все время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 289 пациентов.